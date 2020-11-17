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    beIN Sports ile TFF arasında anlaşma sağlandı

    beIN Sports ile TFF arasında anlaşma sağlandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 15:17
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 16:34
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    Uzun süredir yayıncı kuruluş beIN Sports ile TFF arasında yaşanan kriz nihayet çözüldü.

    Kulüplere verilecek para konusunda anlaşma sağlayamayan taraflar, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu'nun araya girmesi üzerine el sıkıştı.

    KASAPOĞLU KRİZİ ÇÖZDÜ

    Resmi Twitter hesabından bir paylaşım yapan Kasapoğlu, "TFF Başkanı Nihat Özdemir ile beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN Sports arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim.  Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim." dedi.

    beIN Sports ile TFF arasında anlaşma sağlandı #1

    PARA HENÜZ AÇIKLANMADI

    Tarafların kaç milyon TL üzerinden anlaşma sağladığı ise henüz açıklanmadı.

    beIN Sports ile TFF arasında anlaşma sağlandı #2

    TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklama şu şekilde:

    "Türkiye Futbol Federasyonu ile Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk arasında anlaşma sağlandı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ev sahipliğinde, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Digiturk ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly, Ankara’da bir araya geldi.

    Gençlik ve Spor Bakanlığı merkez binasındaki toplantı sonunda, TFF ile Digiturk arasında 2020-2021 sezonuna ilişkin anlaşma imzalandı. TFF olarak Bakanımız Sayın Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sayın Yousef Al-Obaidly’ye teşekkür eder, anlaşmanın Türk futbolu ve kulüplerimiz için hayırlı olmasını dileriz."

    beIN Sports ile TFF arasında anlaşma sağlandı #3

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