Dolar
6.8606
0.0641%
Euro
7.8377
0.3572%
Altın
1805.77
0.469%
Borsa
118722.2
-0.0718%
G. Altın
398.202
0.4728%
Bitcoin
62542.63
-0.4613%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    beIN Sports kulüplerden indirim talep etti

    beIN Sports kulüplerden indirim talep etti

    beIN Sports'un, 2020-21 sezonu için ödemesi gereken 500 milyon dolarlık yıllık ücreti, 220 milyon dolara indirmek ve bunu TL olarak vermek isteği öğrenildi. Kulüpler, teklife sıcak bakmıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2020 - 14:41
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    beIN Sports kulüplerden indirim talep etti

    Yayıncı Kuruluş Digitürk'ün 2020-2021 sezonu için 500 milyon dolarlık yıllık ödemesini 220 milyon dolara indirme ve bunu TL olarak ödeme isteği Kulüpler Birliği'ni rahatsız etti.

    Digitürk'ün bu teklifini kesinlikle kabul etmeyecek olan kulüpler daha önce hazırladığı detaylı planlar üzerinde çalışmalara başladı. Olası yayın ihalesine katılması gündemde olan şirketlerle görüşmeler yapılacak.

    beIN Sports kulüplerden indirim talep etti #1

    İşte Kulüpler Birliği'nin bu konudaki projeleri:

    1- Türkiye'nin önde gelen iş adamlarından Sadettin Saran'ın sahibi olduğu 'Saran Group' ile bir görüşme yapılacak.

    2- TFF eski başkanı Yıldırım Demirören'in sahip olduğu 'Demirören Medya D-Smart' yetkilileri ile masaya oturulacak.

    3- Turkcell, Türk Telekom ve TRT'nin ortaklaşa yapabileceği bir yayın projesinin hayata geçmesi için planlar son aşamada.

    4- Elektrik faturalarına cüzi bir fiyat eklenerek kablolu yayın üzerinden maçların şifresiz yayınlaması konusunda öneri masada.

    5- Bu projeksiyonlar çerçevesinde anlaşma sağlanacak yeni şirketle çok önemli bir konu daha görüşülecek. Bu da dekoderlerin kulüpler tarafından pazarlanması. Kulüpler kendi sattıkları dekoderlerden yüzde 40 pay alacak. Geri kalan yüzde 60'lık bölüm ise diğer kulüpler ve yayıncı kuruluş arasında paylaştırılacak. Bu şekilde abone sayısının önemli ölçüde artırılması da planlanıyor.

    6- Türk nüfusunun yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde ve Türki Cumhuriyetleri'nde yayınların pazarlanması için özel paketler hazırlanacak.

    beIN Sports kulüplerden indirim talep etti #2

    4 BÜYÜKLER ZARARA GİRECEK

    Diğer taraftan, yayıncı kuruluş beIN Sports'un indirim teklifi kabul edilirse, 3.1 milyar TL kazanan kulüplerin geliri 1.7 milyar TL'ye düşecek.

    Bu durumda en çok zararlı çıkan ekipler ise 4 büyükler olacak.

    4 büyüklerin 2019/20 sezonu gelirleri:
    Galatasaray: 232 milyon lira
    Beşiktaş: 182 milyon lira
    Fenerbahçe: 166 milyon lira
    Trabzonspor: 139 milyon lira

    İndirim yapılırsa:
    Galatasaray: 115 milyon lira
    Beşiktaş: 90 milyon lira
    Fenerbahçe: 80 milyon lira
    Trabzonspor: 70 milyon lira


    Görüş Bildir