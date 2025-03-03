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Haber Merkezi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte futbolcular da ibadetlerini yerine getiriyor.

Hal böyle olunca Ramazan ayına denk gelen karşılaşmalarda futbolcular, maç içerisinde oruçlarını açabiliyor.

Durumla ilgili UEFA'dan da geçtiğimiz günlerde hakemlere yapılan bir duyuruda, Ramazan ayı nedeniyle oruç tutan futbolculara kolaylık sağlanması talimatı verildi.

UEFA HAKEMLERE 'KOLAYLIK SAĞLAYIN' DEDİ

Hakemlere yapılan açıklamada maç sırasında oruç açacak oyunculara destek olunması gerektiğini belirtilirken konuyla ilgili şu ifadeler kullanıldı:

"Sayın Hakemler, Sayın Hakem Gözlemcileri,Bu yıl Ramazan, 28 Şubat - 29 Mart tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu dönemde oynanacak UEFA maçlarında, oruçlarını maç sırasında açacak oyunculara destek olunması beklenmektedir. Bu doğrultuda, yalnızca saha komiseri veya delegeden talep gelmesi halinde, hakem, maç günü organizasyon toplantısında önceden kararlaştırılan bir anda (yani güneş battıktan sonraki ilk doğal oyun duraksamasında) oyunun doğal akışına uygun şekilde kısa bir mola verilmesine izin vermelidir. Şimdiden dikkate aldığınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla, UEFA Hakemlik Hizmetleri"

BELÇİKA LİGİ'NDE RAMAZAN HASSASİYETİ: MAÇA BİRKAÇ DAKİKA ARA VERİLDİ

UEFA'nın hakemlere yönelik uyarısının ardından Belçika Jupiler Pro League'de oynanan Sint-Truiden-Kortrijk karşılaşmasında dikkat çeken anlar yaşandı.

Mücadelede oyuncuların Ramazan ayındaki ilk oruçlarını açmaları için maça birkaç dakika ara verildi.

Bu esnada her iki takımın teknik direktörleri oyuncularına talimat verme fırsatını kaçırmadı.

Karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-2 kazanarak puanını 28'e yükseltti.

Küme düşmesine kesin gözüyle bakılan konuk ekip ise 20 puanla 16 takımlı ligde 15'inci sırada kaldı.