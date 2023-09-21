Belçika'da 27 Türk taraftar gözaltına aldı Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı öncesi Belçika polisi, 27 Türk taraftarı gözaltına aldı.

ensonhaber.com

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçına Club Brugge deplasmanına çıkıyor.



Kritik maç öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı.

27 Türk taraftar gözaltına alındı

Belçika Polisi, taraftarların bir kısmının biletsiz olduğu için, diğer taraftarların da yasak olan Bengal havai fişekleri ve sis bombaları taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alındığını açıkladı.



Gözaltına alınan 27 Türk taraftar, karşılaşma bitene kadar hücrede tutulacak.

8 yıl önceki maç öncesi olaylar çıkmıştı

Brlçika polisi, Brugge kentindeki Jan Breydel Stadyumu’nda oynanacak maçın "yüksek risk" taşıdığını belirterek, geniş güvenlik önlemleri almıştı.

İki takım arasında 8 yıl önce oynanan UEFA Avrupa Ligi maçı sonrası, Brugge kent merkezinde olaylar çıkmış ve çok sayıda polis yaralanmıştı.