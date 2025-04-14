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Haber Merkezi

Futbolda öyle anlar var ki işte onlardan biri Belçika'da yaşandı.

Belçika Ligi ekiplerinden Genk'in genç kalecisi Brent Stevens, aynı hafta içinde yaşadıklarıyla dikkat çekti.

Genç kaleci, birkaç gün önce uzun süredir bir hastalık ile boğuşan sonucu babasını kaybetti ve ilk profesyonel maçına bu pazar, Standard Liege karşısında çıktı.

BABASINI KAYBETTİĞİ HAFTA İLK MAÇINA ÇIKTI

Maç öncesi Rocourt Stadı'nda bir dakikalık alkış tufanı yaşanırken, Liege futbolcuları da onu teselli etmeye geldi.

Standard Liege'in 3-1 önde olduğu anlarda bir penaltı kararı çıktı.

Atteri'nin kullandığı vuruşu, Brent Stevens kurtardı.

Bu kurtarış maçın seyrini pek değiştirmedi ve bu nedenle Liege taraftarları tarafından sevinçle karşılandı.

RAKİP TAKIM TARAFTARLARI VE OYUNCULARI BAĞRINA BASTI

Maçın bitiş düdüğünün hemen ardından, 21 yaşındaki oyuncu tribünlere çağırıldı.

Brent Stevens'ı alkışlayan rakip takım taraftarları, genç oyuncuya sarılarak onu teselli etti.

İlk profesyonel maçına çıkan Brent Stevens "Liege oyuncularının ve taraftarlarının maçtan önce ve sonra yaptıkları tüm beklentilerimi aştı. Çok saygı gösterdiler. Bu, futbol dünyasında farklı şeyler görebileceğinizi kanıtlıyor. Liege halkına şapka çıkarıyorum." ifadelerini kullandı.