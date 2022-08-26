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    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı

    Başakşehir'in Royal Antwerp ile karşılaştığı müsabakada ev sahibi takımın taraftarları, Türk bayrağını ateşe verdi. Başakşehir taraftarları, maç çıkışında ırkçı Belçikalıya çekpasla saldırdı.
    • 26.08.2022 - 12:39
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 13:04
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    Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Royal Antwerp'i 3-1'lik skorla geçerek gruplara yükseldi. Belçika'da oynanan karşılaşmada tribünde rakip takım taraftarları, skandal bir olaya imza attı.

    Türk bayrağı yaktı, çekpasla dayak yedi

    Türk taraftarları proveke etmeyi amaçlayan bir grup Royal Antwerp taraftarı, Türk bayrağı yaktı. Statta Başakşehir'e destek vermek için bulunan bir Fenerbahçe taraftarı ise daha sonra Türk bayrağını yakan kişiler arasında bulunduğu iddia edilen Belçikalıya çekpasla saldırdı.

    Elindeki çekpası rakip taraftara fırlatan Fenerbahçe formalı kişinin o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

    Belçikalı taraftarlar Türk bayrağını yaktı - İZLE

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı #1

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı #2

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı #3

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı #4

    Belçikalı ırkçı taraftarlar Türk bayrağı yaktı #5


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