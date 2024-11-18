Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK maçında kural hatası yapıldı

İHA
TFF 3. Lig’de dün oynanan Belediye Kütahyaspor - 23 Elazığ FK karşılaşmasının 83. dakikasında, Elazığ FK’da 6 numaralı Boran Tütünci’nin yerine 61 numaralı formasıyla Mert Kurt oyuna girdi.
Ancak maç esame listesinde Mert Kurt’un ismi bulunmuyordu.
BELEDİYE KÜTAHYASPOR, İTİRAZ ETTİ
Müsabaka sonunda Belediye Kütahyaspor yönetimi, maçın gözlemcisine durumu bildirerek kural hatası nedeniyle itirazda bulundu.
23 Elazığ FK, mücadeleden 3-1 galip ayrılmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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