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Belhanda bonservisini istiyor
Al Rayyan ve Al Duhail takımlarıyla görüşen Belhanda, Katar'a transfer olmak için Galatasaray'dan bonservisini istedi.
- Haber Merkezi
- 16.07.2020 - 10:58
Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan isimler arasında yer alan Younes Belhanda için Fransa'dan önemli bir haber geldi.
Faslı oyuncunun yakın arkadaşı olan Yahoo Muhabiri Manu Lonjon, Belhanda'nın Galatasaray yönetimiyle geleceği konusunda görüşme yaptığını yazdı.
GALATASARAY'A İKİ SEÇENEK SUNDU
30 yaşındaki futbolcunun, sarı-kırmızılılara iki seçenek sunduğu belirtildi: Gelecek sezon bitecek olan sözleşmesinin sonuna kadar takımda kalmak ya da gönderilecekse bonservisini eline almak.
Oyuncuyu bedavaya bırakmaya yanaşmayan yönetim, alınacak bonservis bedeliyle yeni transferler yapmayı planlıyor.
13 GOL 23 ASİST
Galatasaray'da toplam 101 maça çıkan Belhanda, 13 gol ve 23 asistlik performans sergiledi.