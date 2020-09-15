Belhanda: Fatih Terim ile aram çok iyi

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Younes Belhanda, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da son dönemde çok konuşulan oyunculardan biri Younes Belhanda oldu. Faslı oyuncunun takımından ayrılacağı yönünde haberler çıkarken deneyimli isim, yayıncı kuruluş beIN Sports'a konuştu. Belhanda, teknik direktör Fatih Terim ile arasının çok iyi olduğunu söylerken Falcao gibi bir golcü ile oynamanın zevkli olduğunu söyledi.

"FATİH TERİM İLE ARAMIZ ÇOK İYİ"

"Teknik direktör Fatih Terim ile her zaman aramız iyiydi. İyi bir ilişkimiz olduğunu söyleyebilirim. Geçen sezon takım olarak kötü döndük. Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir performans gösterdik. Takım içinde pek çok değişiklik oldu, bu nedenle iyi bir dönüş yapamadık. Stadın boş olması çok şeyi değiştiriyor. Taraftarımız ile oynarken futbol anlamında tamamen farklı bir takım olduğumuzun bilincindeyiz."

"FALCAO İLE OYNAMAK ZEVK"

"Falcao ilk geldiğim zaman yeteneklerini sahaya yansıtma konusunda problem yaşadı ama sezon içerisinde düzeni yakaladı. İyi bir geri dönüş yaptı. Şu an formunu yakaladı ve tabii ki onun gibi büyük bir golcüyle oynamak benim için bir zevk."





"İYİ OYNADIM"

"Hafta sonu iyi bir maç geçirdim. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sezona iyi bir başlangıç yapabilmek için uzun zamandır çalışıyordum. Kendimi çok iyi hissettiğimi söyleyebilirim."