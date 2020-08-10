Belhanda, Büyükçekmece'den ev satın aldı

Galatasaray'da performansının yanı sıra disiplinsiz davranışlarıyla da istenmeyen adam ilan edilen Younes Belhanda, İstanbul'da gayrimenkul yatırımı yaptı.

UEFA'nın FFP kıskacından kurtulmak isteyen G.Saray, Belhanda'yı satarak hem bonservis geliri elde etmek istiyor hem de maaş bütçesini aşağıya çekmek için yoğun mesai harcıyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; sarı-kırmızılılarda geleceği belirsiz olan Younes Belhanda'nın geçtiğimiz günlerde Büyükçekmece civarındaki lüks bir siteden dokuz odalı, iki salonlu, 3.000 metrekare bahçeli bir malikâne aldığı öğrenildi. Belhanda’nın bu ev ve tadilatına ise 3 milyon euro civarında para harcadığı ifade edildi.

REST ÇEKMİŞTİ

Katarlıların bonservissiz istediği 30 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde yönetime, "Ya beni serbest bırakın ya da sözleşmem bitene kadar takımdan ayrılmam." diyerek rest çekmişti.

DİSİPLİNSİZ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Belhanda bu sezon G. Saray formasıyla toplamda 33 maçta 7 gol 3 asist yaptı. Tecrübeli futbolcunun önemli derbi maçlarında yaptığı hareketler ve aldığı kartlar camianın tepkisini çekiyor.

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