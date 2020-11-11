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    Belhanda, Nice takımını bekletiyor

    Belhanda, Nice takımını bekletiyor

    Galatasaray'ın Faslı futbolcusu Younes Belhanda'ya, eski kulübü Nice talip oldu.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 09:28
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 09:50
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    Sivas'ta 1 gol-1 asistle galibiyeti getiren isim olan Younes Belhanda, kafaları karıştırdı.

    NICE İLGİLENMEYE DEVAM EDİYOR

    Faslı 10 numara, sezon başında sözleşmesini 2 milyon eurodan 2 yıllık uzatmak istediğini söylemiş, ancak kendisini satmaya çalışan yönetimden olumsuz yanıt almıştı. Eski kulübü Nice'in ise Belhanda ile ilgilendiği ortaya çıktı.

    Belhanda, Nice takımını bekletiyor #1

    Fransızlar, bonservisini alıp serbest kalması halinde yıldız oyuncuya imza parası ödemeye hazır. Ancak Belhanda'nın ilk tercihi, kariyerine Galatasaray'da devam etmek. İstanbul'dan ev alan Belhanda, yönetim isterse sözleşmesini uzatacak. Sarı-kırmızılı kulüp devam etmek istemezse Nice'e dönecek.

    Sözleşmesinin son senesine giren ve takımda kalmak isteyen Belhanda'nın, bu hedefine ulaşmak için ekstra bir konsantrasyon içinde olduğu belirtiliyor.

    Sivas'ta bir gol atan ve Arda'nın golünde de asist yapan yetenekli futbolcunun, 3 milyon 350 bin euroluk sözleşmesinin çok altında bir rakama takımda kalmaya hazır olduğu biliniyordu. Fatih Terim'in iyi niyetli yaklaşımı da Belhanda'yı motive ediyor.

    8 OYUNCUDAN 17 GOL

    Bu sezon lig ve Avrupa'da 11 maç oynayan Galatasaray, toplam 17 kez ağları sarstı. Galatasaray'ın bulduğu 17 gol, 8 farklı oyuncudan geldi. 5 golle Aslan'ın en skorer ismi Falcao'yu 3 golle Belhanda takip ediyor. Babel, Emre Kılınç ve Diagne 2'şer kez, Arda, Luyindama ve Marcao 1 defa fileleri havalandırdı.

    Belhanda, Nice takımını bekletiyor #2

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