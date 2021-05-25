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    Belhanda, yeni sezon için hazırlıklara başladı

    Galatasaray'ın eski oyuncusu Belhanda yeni kulübü Montpellier'e gitmeden önce yeni sezonun hazırlıklarına İstanbul'da başladı.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2021 - 15:28
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    Belhanda, yeni sezon için hazırlıklara başladı

    Galatasaray'da yönetime karşı zeminle alakalı yaptığı eleştiriler nedeniyle takımdan kovulan Belhanda eski kulübü Montpellier ile anlaşmıştı.

    Yeni sezonda Fransa'ya gidecek olan Belhanda, kondisyon açısından hazır halde değil.

    Galatasaray'da da performansı düşük olan oyuncu, taraftarların sık sık eleştirilerine maruz kalıyordu.

    Belhanda, yeni sezon için hazırlıklara başladı #1

    HAZIRLIKLARA BAŞLADI

    Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan Belhanda, arkadaşları tatildeyken İstanbul'da çalışmalara başladı.

    Antrenör desteğiyle çalışan deneyimli oyuncu Fransa'ya hazır gitmeyi hedefliyor.

    Belhanda, yeni sezon için hazırlıklara başladı #2

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