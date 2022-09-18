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    Belhanda'dan 47'nci saniyede gol

    Belhanda'dan 47'nci saniyede gol

    Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Antalyaspor deplasmanında 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.
    • 18.09.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:00
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    Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, sezonun en erken golüne imza attı.

    Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.

    Belhanda dan 47 nci saniyede gol #1

    Sergio Oliveira'nın rekorunu kırdı

    Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.

    Belhanda dan 47 nci saniyede gol #2


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