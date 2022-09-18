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Belhanda'dan 47'nci saniyede gol
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, Antalyaspor deplasmanında 47. saniyede sezonun en erken golünü attı.
- 18.09.2022 - 09:35
- Güncelleme : 18.09.2022 - 10:00
Adana Demirspor forması giyen Younes Belhanda, sezonun en erken golüne imza attı.
Faslı yıldız, takımının ligin 7. haftasında konuk olduğu Antalyaspor deplasmanında henüz 47. saniyesinde topu filelere gönderdi.
Sergio Oliveira'nın rekorunu kırdı
Belhanda'dan önce, Galatasaray forması giyen Sergio Oliveira, Konyaspor maçında 59. saniyede attığı golle sezonun en erken golüne imza atmıştı.