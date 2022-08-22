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    Belhanda ve Onyekuru'dan tribünlere tepki çeken hareket

    Belhanda ve Onyekuru'dan tribünlere tepki çeken hareket

    Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u ağırladığı karşılaşmada Younes Belhanda'nın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı 4 işareti sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.
    • 22.08.2022 - 23:28
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 23:41
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    Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

    Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildiği sırada Younes Belhanda'nın tribünlere yaptığı hareket sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

    Belhanda ve Onyekuru dan tribünlere tepki çeken hareket #1

    4 yıldız'ı kastetti

    Eski Galatasaraylı Younes Belhanda köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanırken Fenerbahçeli taraftarların üzerine yabancı madde atması üzerine tribünlere 4 işareti yaparak Galatasaray'ın 4 yıldızını kastederek taraftarların tepkisini çekti.

    Onyekuru ağlama işareti yaptı

    Henry Onyekuru'nun yaptığı asistle yeni transfer Artem Dzyuba, Adana Demirspor formasıyla ilk golünü kaydetti ve skoru 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi.

    Bir diğer Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun ise gol sonrası tribünlere ağlama hareketi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

    Belhanda ve Onyekuru dan tribünlere tepki çeken hareket #2

    (Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)


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