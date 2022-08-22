Belhanda ve Onyekuru'dan tribünlere tepki çeken hareket

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor’u ağırladığı karşılaşmada Younes Belhanda'nın Fenerbahçe tribünlerine yaptığı 4 işareti sarı-lacivertli taraftarların büyük tepkisini çekti.

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, evinde Adana Demirspor'u ağırladı.

Karşılaşma 3-1 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçildiği sırada Younes Belhanda'nın tribünlere yaptığı hareket sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.

4 yıldız'ı kastetti

Eski Galatasaraylı Younes Belhanda köşe vuruşunu kullanmaya hazırlanırken Fenerbahçeli taraftarların üzerine yabancı madde atması üzerine tribünlere 4 işareti yaparak Galatasaray'ın 4 yıldızını kastederek taraftarların tepkisini çekti.

Onyekuru ağlama işareti yaptı

Henry Onyekuru'nun yaptığı asistle yeni transfer Artem Dzyuba, Adana Demirspor formasıyla ilk golünü kaydetti ve skoru 3-2 yaparak farkı 1'e indirdi.

Bir diğer Galatasaraylı Henry Onyekuru'nun ise gol sonrası tribünlere ağlama hareketi yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır)