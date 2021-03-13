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Belhanda'dan Galatasaray'a veda mesajı
Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın veda mesajında yönetimden bahsetmemesi dikkat çekti.
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 01:24
- Güncelleme : 13.03.2021 - 01:26
Galatasaray’da sözleşmesi tek taraflı feshedilen Faslı futbolcu Younes Belhanda, sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.
"HOCAM, TAKIM ARKADAŞLARIM, TARAFTARLAR, SİZLERİ UNUTMAYACAĞIM"
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde takımla çekildiği fotoğrafı paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim’e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım" notunu ekledi.
YÖNETİMDEN BAHSETMEDİ
Belhanda veda mesajında, sorunlu ayrıldığı Galatasaray'ın yönetiminden ise söz etmedi.