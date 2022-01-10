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    Belhanda'dan gol sonrası 'Fener ağlama' sevinci

    Belhanda'dan gol sonrası 'Fener ağlama' sevinci

    Adana Demirsporlu Younes Belhanda, Fenerbahçe filelerini havalandırdığı golden sonra Kadıköy'de tribünlere dönüp 'ağlama' işareti yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 10.01.2022 - 21:25
    • Güncelleme : 10.01.2022 - 21:58
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    Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasındaki mücadelenin ikinci yarısının 35. saniyesinde Younes Belhanda, fileleri havalandırdı.

    Adana Demirspor'u öne geçiren Belhanda, önce sıklıkla yaptığı arka arkaya taklalar ile gol sevincini yaşadı. Faslı futbolcu, bu sevinç sonrası Fenerbahçe tribünlerine dönerek ağlama işareti yaptı.

    Belhanda dan gol sonrası Fener ağlama sevinci #1

    MERT HAKAN TEPKİ GÖSTERDİ

    Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, bu hareket üzerine Belhanda ile tartışmaya başladı. İki takım oyuncuları, bu gerginliği bitirmek için araya girdi.

    Maçın hakemi Halil Umut Meler, santradan önce her iki futbolcuya da sarı kart gösterdi.

    Fenerbahçe tribünleri de bu olay sonrası Younes Belhanda'ya tepki gösterdi.

    Belhanda dan gol sonrası Fener ağlama sevinci #2

    Belhanda dan gol sonrası Fener ağlama sevinci #3

    Belhanda dan gol sonrası Fener ağlama sevinci #4


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