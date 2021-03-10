Belhanda'nın menajeri: Umarım onlar için problem olmaz

Younes Belhanda'nın menajeri William D'Avila, Faslı oyuncunun sözleşmesinin feshedilmesi hakkında konuştu. D'Avila, "Yasal olarak bunu yapamazlar" diyerek FIFA'ya gideceklerinin sinyalini verdi.

2-2 biten Sivasspor maçı sonrası, "Yöneticiler Twitter'a, Instagram'a bakacaklarına zeminle ilgilensin." diyen Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı olarak feshedildi.

Haberi antrenmanda alan 31 yaşındaki oyuncu apar topar tesislerden ayrılırken, Belhanda cephesinden ilk tepki geldi.

"UMARIM ONLAR İÇİN PROBLEM OLMAZ"

Ajansspor'a konuşan Faslı oyuncunun menajeri William D'Avila, “Umarım bu yaptıkları onlar için problem olmaz. Yasal olarak bunu yapamazlar. Belhanda, bu sezon takımın burada olmasına yardımcı olmak için çok şey yaptı. 8 gol ve 3 asist… Bu en iyi rakamlar arasında.” şeklinde konuştu.

Menajer, "Yasal olarak bunu yapamazlar." diyerek FIFA'ya gideceklerinin sinyalini verdi.

KRUSE'Yİ HAKLI BULMUŞTU

Böyle durumlarda genellikle oyuncuları haklı bulan FIFA, Max Kruse olayında Fenerbahçe'nin tazminat ödemesine hükmetmişti.