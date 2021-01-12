Belhanda'ya bedevi diyen Cem Emiroğlu istifa etti

Galatasaraylı Younes Belhanda için "bedevi" ifadesini kullanan Cem Emiroğlu, sarı-kırmızılı kulüpteki görevinden ayrıldı.

Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Younes Belhanda'ya Twitter'da "bedevi" ifadesini kullanan Cem Emiroğlu, görevinden istifa etti.

Emiroğlu, Galatasaray'da divan kurulu üyesi ve disiplin kurulu yedek üyesi olarak görev yapıyordu.

NE OLMUŞTU?

Faslı futbolcu Younes Belhanda, Cem Emiroğlu'nun kendisine yönelik söylediği "bedevi" ifadesini ırkçılık olarak algılamış ve bir paylaşım yapmıştı.

Kişisel Instagram hesabından bir hikaye paylaşımında bulunan Belhanda, Emiroğlu'na büyük tepki göstermişti.





Belhanda, şu sözleri sarf etmişti;

"Kabul edilemez! Önce hakemlerden 'Negro' kelimesini hak ettik, bugün ise Galatasaray Disiplin Kurulu Üyesi'nden 'Bedevi' kelimesini hak ettik. Bu ırkçılık daha ne kadar ileri gidecek! Benim, kökenlerimi asla inkar etmeyeceğim kesin. Sevgili dostum, ben kesinlikle bir bedeviyim ama Galatasaray'ı seven ve temsil eden bir bedeviyim."

Belhanda'nın bu paylaşımının ardından Cem Emiroğlu, attığı tweet'leri silmişti.