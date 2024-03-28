Benfica, Orkun Kökçü için kararı verdi Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, düzenlenen bir basın toplantısında Orkun Kökçü'nün durumu hakkında konuştu. Schmidt, "Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım" diyerek oyuncusunu korudu.

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Sezon başında kaptanlığını yaptığı Hollanda ekibi Feyenoord'dan ayrılarak Portekiz takımı Benfica'ya 25 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Orkun Kökçü, kırmızı-beyazlılarla sorun yaşamıştı.

Milli futbolcu, izinsiz olarak Hollanda basınına verdiği röportajda kulübünü ve teknik direktörü Roger Schmidt'i eleştirdiği için maç kadrosuna alınmadı.

Bunun ardından karşılıklı açıklamalar sürerken son olarak Benfica Teknik Direktörü Roger Schmidt, konuya nokta koydu.

"Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım"

Schmidt son açıklamasında şu sözleri sarf etti:

Casa Pia ile oynayacağımız maç sırasında henüz röportajı analiz etmemiştim ve Orkun'un dışarıda kalmasının daha iyi olacağını düşünmüştüm. Orkun şimdi geri döndü ve onunla konuşma fırsatım oldu. Orkun, hiçbir zaman takımın içinde olumsuzluk yaratmak istemedi. Casa Pia maçından önce de oyuncunun karakterinden emin olduğumu söylemiştim. Bir hata yaptı. Bu konu ilginizi çekmiş olabilir ama Benfica için olumlu değildi. Hata yapsalar bile bunlar benim oyuncularım. Bu konu hakkında konuştuk.

Roger Schmidt'in bu sözlerinin ardından yıldız oyuncunun forma şansı bulmaya devam edeceği çıkarımında bulunuldu.

Neler yaşanmıştı?

Orkun Kökçü, Hollanda'nın De Telegraaf gazetesine verdiği röportajda, şu ifadeleri kullanmıştı:

Buraya geldiğimden beri beni özel hissettiren biri olmadı. Buna teknik direktör Roger Schmidt de dahil. Ben masaya vuran ya da taleplerde bulunan biri değilim ama belki de bana verdiği rol nedeniyle fazla mütevazıydım. Teknik direktör beni savunmaya yakın oynatıyor, bana her türlü görevi veriyor ama benim niteliklerimden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız buna gerek yok. Ben ileriyi düşünen biriyim, ileriye attığım paslarla tanınırım. İstatistiklerim bunu ispatlıyor. Benfica için daha fazlasını verebilirim. Belki de hayal kırıklığım bundan kaynaklıdır.

Bu açıklaması nedeniyle Orkun'u Casa Pia ile oynanan maçın kadrosuna almayan teknik direktör Schmidt ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, şunları demişti: