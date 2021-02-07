Benfica, Vitor Hugo'yu izletiyor

Trabzonspor'un Brezilyalı stoperi Vitor Hugo'ya Portekiz takımlarından Benfica talip oldu.

Geçtiğimiz sezon gol yollarından sıkıntı yaşayan Trabzonspor'un bu sezon başında transfer ettiği Vitor Hugo performansıyla alkış alıyor.

BENFICA'NIN RADARINA GİRDİ

Bonservisine 3.2 milyon euro ödenen başarılı stoperin iyi oyunu Benfica'nın da ilgisini çekmeyi başardı.

Trabzonspor maçlarını yakından takip eden Portekizli scoutların sezon sonuna kadar Vitor Hugo'yu takip edeceği ve transfer döneminde Benfica'nın bordo-mavili takımın kapısını çalacağı öğrenildi.

Takımıyla 21 maça çıkan Vitor Hugo rakip ağları 4 kez sarsarak hücum oyuncularına da katkı sağladı.