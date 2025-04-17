Benfica, Yunus Akgün için geliyor

Haber Merkezi

Galatasaray forması giyen Yunus Akgün ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Portekiz basınından Correio da Manha'da yer alan habere göre, Benfica, milli futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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Benfica'nın, Yunus'un Galatasaray ile sözleşmesinde yer alan 11 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyip 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

Galatasaray ise sözleşmesi 2026 yılında bitecek başarılı futbolcu ile kısa zaman içinde yeni sözleşme imzalamak ve yeni sözleşmede serbest kalma bedelini devre dışı bırakmak istiyor.

12 GOL 9 ASİSTLİK PERFORMANS

Galatasaray'da bu sezon 37 maçta sahaya çıkan Yunus Akgün, 12 gol attı 9 asist yaptı.

Öte yandan Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.