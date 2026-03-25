Benfica'da Rafa Silva krizi

Beşiktaş'ta gösterdiği performansla kısa sürede siyah-beyazlı taraftarın gönlüne giren Rafa Silva, daha sonra olaylı bir şekilde takımdan ayrıldı.

Benfica'nın yolunu tutan Rafa Silva, Portekiz ekibinde de huzuru bulamadı.

32 yaşındaki futbolcu, Benfica formasıyla çıktığı 11 resmi karşılaşmada toplam 703 dakika süre aldı.

PORTEKİZ'DE ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİNDE

Bu süreçte yalnızca 2 gol kaydedebilmesi, hem taraftarların hem de yorumcuların eleştirilerine yol açtı.

Portekiz’in CMTV kanalında yorumculuk yapan Antonio Figueiredo, Rafa Silva hakkında sert ifadeler kullandı.

"BENFICA'NIN YILDIZI DEĞİL"

Figueiredo, "Rafa Silva, Benfica'nın yıldızı değil. O, Benfica'nın futbolunu değiştirmek için gelmedi. Beşiktaş'taki sorunlarına son vermek için bu hamleyi yaptı. Bu süreçte neredeyse iki ay çalışmadı. Benfica'ya yeni bir şey getirmedi." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan performansı sebebiyle henüz Jose Mourinho'nun gözüne giremeyen Rafa Silva'ya deneyimli teknik adam tarafından ültimatom verildiği öğrenildi.

MOU'DAN ULTİMATOM GELDİ

Portekiz basınındaki haberde, sezon sonuna kadar kendisinden istenilen futbolu sergilemesi beklenildiği vurgulandı.

Öte yandan Benfica, ocak ayında kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu için Beşiktaş’a yaklaşık 5 milyon euro bonservis ödedi.

Yapılan anlaşmada ayrıca 2 milyon euro değerinde bonus maddesi de yer alıyor. Rafa Silva’nın kulübüyle olan sözleşmesi, 2028 yılının Haziran ayına kadar devam ediyor.