Benfica'dan Rafa Silva açıklaması

Benfica'nın başkanı Rui Costa, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı sırada Beşiktaşlı Rafa Silva için de açıklamalarda bulundu.

Rui Costa, bir gazetecinin "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği konuşuluyor. Taraftara bir Noel hediyeniz olacak mı?" sorusuna cevap verdi.

"BEŞİKTAŞ'IN OYUNCUSU"

Costa, "Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bundan konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız." dedi.

BENFICA'NIN GÜNDEMİNE GELMİŞTİ

Beşiktaş'tan ayrılmak isteyen ve sakatlığı nedeniyle antrenmanlara çıkmayan 32 yaşındaki oyuncunun eski takımı Benfica'nın gündeminde yer aldığı iddia edilmişti.

Portekiz basınında çıkan haberlerde Jose Mourinho yönetimindeki Benfica'nın da Rafa'nın geri dönüşü için kapıyı tamamen kapatmadığı belirtilmişti.

BENFICA'DAN BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLMUŞTU

Benfica ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a 2024-2025 sezonunda imza atan Rafa Silva, siyah-beyazlı takımda forma giydiği maçlarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağladı.

7 milyon euro piyasa değeri bulunan hücum oyuncusu, son olarak Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe derbisinde forma giymiş ve sonrasındaki 2 maçta oynamamıştı.