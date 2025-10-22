Benfica'ya gittikten sonra "Kendi seviyeme döndüm" diyen Mourinho dibe vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica'ya elenilmesinden sonra Jose Mourinho ile yolları ayırmıştı.

Portekizli teknik adam, kısa bir süre sonra Bruno Lage'yi gönderen Benfica'nın başına geçti.

Mourinho burada yaptığı açıklamalarda, sürekli "Kendi seviyeme döndüm" vurgusunda bulunuyordu.

"KENDİ SEVİYEME DÖNDÜM"

Ancak Mourinho'nun öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde adeta dibe vurdu.

Mourinho'dan önce Karabağ'a kaybeden Benfica, Portekizli teknik adamla çıktığı Chelsea ve Newcastle United maçlarından da puansız ayrıldı.

Benfica, an itibarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçını tamamlayan takımlar arasında sonuncu sırada yer alıyor.

SIFIR ÇEKTİ

Hiç puanı olmayan Portekiz ekibinin -5 averajı bulunuyor.

Benfica'nın bu durumu taraftarı da isyan ettirirken sosyal medyada Jose Mourinho'ya tepki olduğu görüldü.

Bazı taraftarlar, bu gidişatla kulübün Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir başarısızlık yaşayacağını belirtti.

TARAFTARLAR İSYANDA

Benfica, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı toplam 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Deneyimli teknik adam, Benfica ile 7 maç sonunda 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.