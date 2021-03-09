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    Benik Afobe gelen şansı değerlendiremedi

    Trabzonspor'un İngiliz forveti Benik Afobe, Djaniny'nin sakatlığında gelen şansı iyi değerlendiremedi. Deneyimli futbolcu, Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca oldukça etkisizdi.
    • Haber Merkezi
    • 09.03.2021 - 12:51
    • Güncelleme : 09.03.2021 - 13:43
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    Benik Afobe gelen şansı değerlendiremedi

    Trabzonspor'da 16 maç sonra ilk 11'de sahaya çıkan Benik Afobe, kendisine gelen forma şansını iyi değerlendiremedi.

    HİÇBİR VARLIK GÖSTEREMEDİ

    Djaniny'nin sakatlığında teknik direktör Abdullah Avcı'nın güvenip sahaya sürdüğü İngiliz forvet, 90 dakika boyunca kayıplardaydı.

    Hücumda hiçbir varlık gösteremeyen Afobe, performansıyla adeta çıldırttı. Tecrübeli futbolcunun ligin kalan bölümünde artık ilk 11'de olması çok zor gözüküyor.

    Öte yandan sakatlığı nedeniyle dinlendirilen Djaniny'nin, Erzurumspor mücadelesinde takıma dönmesi bekleniyor.

    Benik Afobe gelen şansı değerlendiremedi #1

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