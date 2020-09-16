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    Benik Afobe kuymakla tanıştı

    Dün gece Trabzon'a gelen yeni transfer Benik Afobe, bu sabahki kahvaltıda kuymak yedi.
    • Haber Merkezi
    • 16.09.2020 - 16:42
    • Güncelleme : 16.09.2020 - 16:42
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    Benik Afobe kuymakla tanıştı

    Trabzonspor'dan ayrılmak isteyen Alexander Sörloth'un Norveç'ten geri dönmemesi üzerine golcü transferi için harekete geçen Trabzonspor yönetimi, teknik direktör Newton'un isteği üzerine Stoke City'nin Kongolu forveti Benik Afobe'yle anlaştı.

    Dün gece Trabzon'a getirilen 27 yaşındaki futbolcu, bu sabah Karadeniz mutfağıyla tanıştı.

    Takım arkadaşlarıyla birlikte kahvaltı yapan tecrübeli forvet, kuymağın tadına da baktı.

    Benik Afobe kuymakla tanıştı #1

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