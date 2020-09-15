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    Benik Afobe, Trabzon'a iniş yaptı

    Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Benik Afobe’yu Trabzon’a gelerek otele yerleşti.
    • İHA
    • 15.09.2020 - 23:26
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    Benik Afobe, Trabzon'a iniş yaptı

    Trabzonspor’un, Stoke City takımında renklerine bağlamak istediği Benik Afobe Trabzon’a geldi.

    Bordo-mavili kulübün prensipte anlaşmaya vardığı futbolcu İngiltere’den hava yolu ile akşam saatlerinde kente geldi.

    YARIN SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇECEK

    Ailesi ile birlikte Trabzon’a gelen forveti, havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı. Kulüp aracıyla konaklayacağı otele giden 27 yaşındaki futbolcu, yarın sağlık kontrolünden geçecek.

    Benik Afobe, Trabzon a iniş yaptı #1

    Benik Afobe, Trabzon a iniş yaptı #2

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