Haberler

Futbol Haberleri

Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

Real Madrid, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olurken takımın yıldız ismi Karim Benzema, eflatun-beyazlı formayla 324'üncü golünü attı ve takım tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.