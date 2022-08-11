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    Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

    Real Madrid, UEFA Süper Kupası'nın sahibi olurken takımın yıldız ismi Karim Benzema, eflatun-beyazlı formayla 324'üncü golünü attı ve takım tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu.
    • 11.08.2022 - 02:03
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    Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupası finalinde Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.

    David Alaba ve Karim Benzema'nın golleriyle mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan eflatun-beyazlılar, Süper Kupa'nın sahibi oldu.

    Öte yandan 65'inci dakikada takımının ikinci golünü atan 'Kral' lakaplı Fransız yıldız Karim Benzema, Real Madrid'in tarihine geçti.

    Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu Benzema

    34 yaşındaki forvet, İspanyol devinde 324'üncü golünü attı.

    Real Madrid formasıyla 323 gol atan Raul Gonzalez'i geride bırakarak Los Galacticos'un tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu oldu.

    Zirvede Ronaldo var

    Fanatik'in haberine göre; zirvede 450 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.

    Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu #1

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    Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu #4


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