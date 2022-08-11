- Haberler
- Futbol Haberleri
- Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu
Benzema, Real Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu oldu
- 11.08.2022 - 02:03
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupası finalinde Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaştı.
David Alaba ve Karim Benzema'nın golleriyle mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanan eflatun-beyazlılar, Süper Kupa'nın sahibi oldu.
Öte yandan 65'inci dakikada takımının ikinci golünü atan 'Kral' lakaplı Fransız yıldız Karim Benzema, Real Madrid'in tarihine geçti.
Madrid tarihinin en golcü ikinci oyuncusu Benzema
34 yaşındaki forvet, İspanyol devinde 324'üncü golünü attı.
Real Madrid formasıyla 323 gol atan Raul Gonzalez'i geride bırakarak Los Galacticos'un tarihindeki en golcü ikinci oyuncusu oldu.
Zirvede Ronaldo var
Fanatik'in haberine göre; zirvede 450 golle Cristiano Ronaldo bulunuyor.