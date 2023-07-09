Berat Özdemir: Cristiano Ronaldo bana teşekkür etti

Geçtiğimiz sezonun başında Trabzonspor'dan ayrılarak Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ettifaq'a 2.5 milyon dolar bonservis bedeli karşılığında transfer olan 25 yaşındaki oyuncu Berat Özdemir, GOAL'e açıklamalarda bulundu.

Milli orta saha, aynı ligde oynadığı Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ve yeni teknik direktörü Steven Gerrard hakkında konuştu.

Berat Özdemir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Cristiano Ronaldo sadece topa değil, oyunun tamamına hakim bir oyuncu. Al-Nassr'a karşı oynadığımızda ona yaklaştım ve dünyanın en iyisinin o olduğunu söyledim. Bana teşekkür etti. CR7 gerçek bir GOAT.