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    Berat Özdemir performansıyla beğenildi

    Trabzonspor'un genç yıldızı Berat Özdemir, Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı.
    • Haber Merkezi
    • 25.04.2021 - 11:15
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    Berat Özdemir performansıyla beğenildi

    Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Özdemir, ilk 11’e döndüğü Galatasaray derbisinin ardından Karagümrük karşısında da çok iyi bir maç çıkardı.

    GİZLİ KAHRAMAN

    Sakatlığın etkisinden tamamen kurtulan yıldız futbolcu, Abdullah Avcı’nın verdiği görevi yine iyi uyguladı ve maçın gizli kahramanlarından oldu.

    Baker ile oldukça uyumlu bir performans gösteren Berat, ligin kalan bölümünde bir aksilik olmadığı takdirde 11’deki yerini kimseye kaptırmayacağa benziyor.

    Berat Özdemir performansıyla beğenildi #1

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