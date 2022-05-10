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    Berat Özdemir'in yeni dövmesi olay oldu

    Berat Özdemir'in yeni dövmesi olay oldu

    Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Berat Özdemir, göğsüne yaptırdığı kaplan dövmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
    • 10.05.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 13:22
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    Trabzonspor'un başarılı orta sahası Berat Özdemir, bu kez sahadaki performansıyla değil imajıyla gündem oldu.

    Bordo-mavili oyuncu, göğüs bölgesine yaptırdığı kaplan motifiyle dikkat çekerken, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.

    Özdemir'in yeni dövmesi, kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından beğenilmedi.

    İşte Berat Özdemir'in yeni dövmesi

    Berat Özdemir in yeni dövmesi olay oldu #1


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