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Berat Özdemir'in yeni dövmesi olay oldu
Trabzonspor'un yıldız oyuncularından Berat Özdemir, göğsüne yaptırdığı kaplan dövmesiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.
- 10.05.2022 - 13:12
- Güncelleme : 10.05.2022 - 13:22
Trabzonspor'un başarılı orta sahası Berat Özdemir, bu kez sahadaki performansıyla değil imajıyla gündem oldu.
Bordo-mavili oyuncu, göğüs bölgesine yaptırdığı kaplan motifiyle dikkat çekerken, sosyal medyada da oldukça konuşuldu.
Özdemir'in yeni dövmesi, kullanıcıların büyük çoğunluğu tarafından beğenilmedi.