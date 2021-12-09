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    Berisha: Önümüzdeki maçlara bakacağız

    Eintracht Frankfurt beraberliği ardından açıklamalarda bulunan Mergim Berisha, "Maalesef elendik, pazartesi günkü lig maçına konsantre olarak devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 09.12.2021 - 23:39
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    Berisha: Önümüzdeki maçlara bakacağız

    UEFA Avrupa Ligi'nin D Grubu'nda Fenerbahçe sahasında Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kaldı.

    Sarı lacivertlilerin golünü atan Mergim Berisha, maç sonu yaptığı açıklamalarında, "İyi bir maç çıkardık. Keşke bir gol daha atabilseydim. Maalesef elendik, pazartesi günkü lig maçına konsantre olarak devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlara bakıp, iyi sonuçlar almayı umuyorum" dedi.

    Berisha ayrıca, "Hocamız bana oynama şansı verdiği için teşekkür ediyorum. Her gün takımıma ve taraftara daha faydalı olmak için çalışıyorum" diye konuştu.

    Berisha: Önümüzdeki maçlara bakacağız #1

    Berisha: Önümüzdeki maçlara bakacağız #2

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