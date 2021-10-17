Berisha ve Cornelius derbiye odaklandı

Enner Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle santrfor mevkisinde forma giymesi beklenen Mergim Berisha ve Trabzonspor'un golcüsü Cornelius derbiye özel olarak hazırlandı.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor evinde Fenerbahçe'yi ağırlıyor.

CORNELIUS FENERBAHÇE'YE BİLENDİ

Mücadele öncesinde iki takım da 3 puan parolasıyla maça hazırlanırken iki takımın golcü oyuncuları da iddialı sözlerle motive olmaya çalışıyor.

Trabzonspor'un santrforu Cornelius, Fenerbahçe maçının önemine vurgu yaparken hem gol atmak hem de kazanmak istiyor. Bugüne kadar gol attığı maçların 3'ünde de 1 puanla sahadan ayrılan Danimarkalı isim bu kez şeytanın bacağını kıracağına inanıyor.

BERISHA: UMARIM GOL ATARIM

Sarı-lacivertlilerin Alman oyuncusu Mergim Berisha da Cornelius gibi dev maça özel ilgi gösteren futbolculardan... Genç golcü "Trabzonspor maçının önemini iyi biliyorum. Takım arkadaşlarım ve teknik heyet bu konuda gerekli uyarıları yaptı. Bu fırsatı kaçırmak istemiyorum. Büyük maçlara her zaman daha iyi konsantre oluyorum. Sahada elimden gelenin en iyisini yapıp, galibiyete katkı sağlamak en büyük amacım. Umarım gol veya goller atarım." ifadelerini kullandı.

İki isimden öne çıkan futbolcu hangisi olacak bunu maç saatinde göreceğiz...