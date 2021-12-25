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    Berisha'nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı

    Berisha'nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı

    Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu ikinci kez taraftarla atıştı. Paylaşımında domuz emojisi kullanan Vesa tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2021 - 11:43
    • Güncelleme : 25.12.2021 - 11:50
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    Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'le 1-1 berabere kaldı.

    Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle mücadelede forma giyemeyen Mergim Berisha'nın sevgilisiyle verdiği poz olay oldu.

    "ALLAH HEPİNİZİN YARDIMCISI OLSUN"

    Alman golcünün sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu kucağına aldığı fotoğrafa taraftarlardan yorum yağdı. Gelen tepkilere çok sert cevap veren Vllasaliu yaptığı paylaşımda, "Kimseye saygınız yok. Özellikle siz erkekler! Boyum 1.83. Kilom 66 ve siz bana şişman olduğumu mu söylüyorsunuz? Berisha'ya ben mi zarar veriyorum? Allah hepinizin yardımcısı olsun." ifadelerini kullandı.

    Berisha'nın eşinin domuz emojisi koyması ise sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı. Tepkiler sonrası Vllasaliu hesabını gizledi.

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #1

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #2

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #3

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #4

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #5

    Berisha nın eşi Fenerbahçe taraftarına kızdı #6

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