Euro
10.1392
-0.01%
Dolar
8.6518
0.06%
Altın
490.57
0.52%
Borsa
1.4
-1.37%
Bitcoin
389.711
-6.00%
EXEN Coin
22.65
-5.23%
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Berisha'nın eşi kendisine hakaret edenlere cevap verdi

    Fenerbahçeli futbolcu Mergim Berisha'nın eşi Vesa Vllasaliu'ya bazı taraftarlar hakaret etti. Daha sonra devreye giren taraftarlar, Vesa Vllasaliu'ya destek verdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2021 - 13:21
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 13:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berisha'nın eşi kendisine hakaret edenlere cevap verdi

    Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Mergim Berisha, Başakşehir maçındaki performansı nedeniyle eleştirildi.

    Bazı taraftarlar, Berisha'nın eşine sosyal medyadan hakaret ve küfür içeren mesajlar gönderdi.

    "HAKARET EDENLERİ ENGELLİYORUM"

    Vesa Vllasaliu, eşi Berisha ile fotoğraflarını paylaşmasının ardından tepki dolu mesajlar aldı. Bu mesajları paylaşan Vesa, bir de açıklama yaptı.

    Bersiha'nın eşi paylaşımında, "Sevgili taraftarlar ve profil ajanları, eşim ve benim hakkımda söylediğiniz kötü sözlere cevap vermiyorum. Çünkü burası benim profilim. Negatif enerjiye ihtiyacım yok. Hakaret edenleri engelliyorum." ifadelerini kullandı.

    Berisha nın eşi kendisine hakaret edenlere cevap verdi #1

    Bu mesajların ardından Fenerbahçe taraftarları, sosyal medyada organize olarak Vesa Vllasaliu'ya destek mesajları verdi ve hakaret mesajları için özür diledi. Olumlu mesajlar sonrası mutlu olan Vesa Vllasaliu, "Destekleri için gerçek taraftarlara teşekkürler. Sizi seviyoruz." paylaşımında bulundu.

    Berisha nın eşi kendisine hakaret edenlere cevap verdi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir