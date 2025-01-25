Berkan Kutlu: 3 puan önemliydi

Süper Lig'in 21. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray evinde Recep Uçar'ın yönetimindeki Konyaspor'u 1-0 mağlup etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçta Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Victor Osimhen kaydetti.

Müsabakanın ardından ise Galatasaray'ın milli futbolcusu Berkan Kutlu, açıklamalarda bulundu.

"3 PUAN ÖNEMLİYDİ"

Galibiyetin önemine değinen Berkan Kutlu, son günlerde yaşanan üzücü olaylara dikkat çekerek duygularını şu sözlerle ifade etti:

"BİZ BİR AİLEYİZ"

Takımdaki uyum ve yeni transferlerin adaptasyonu üzerine konuşan Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

Ben kendim olmaya çalışıyorum. Yeni gelenlere adaptasyon sürecini en iyi şekilde geçirmeleri için herkes yardımcı oluyor, sadece ben değil. Arkadaş grubumuz çok iyi. Her geleni en iyi şekilde adapte etmeye çalışıyoruz. Ahmed geldi, uzun süreler burada oynar ve inşallah başarılı olur. Biz bir aileyiz.