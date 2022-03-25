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    Berkan Kutlu: Ben bu takımla gurur duyuyorum

    Milli futbolcu Berkan Kutlu, Portekiz maçının ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 25.03.2022 - 02:19
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    Berkan Kutlu: Ben bu takımla gurur duyuyorum

    Berkan Kutlu, Portekiz'e 3-1 mağlup olduğumuz maçın ardından konuştu.

    "BU TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"

    Milli oyuncu yaptığı açıklamada, "Ben bu takımla gurur duyuyorum. Söylenecek çok fazla şey yok. Gerçekten çok üzgünüz." dedi.

    Maçı 2-0'dan çevirebileceklerini belirten Berkan Kutlu, "Gerçekten bütün takım, malzemecisinden masörüne, teknik ekibine kadar herkesle gurur duyuyorum. 2-0'dan bu maçı çevirebilirdik. Kelimeleri bulamıyorum ama bu takımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

    Berkan Kutlu: Ben bu takımla gurur duyuyorum #1


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