Berkan Kutlu: Bu golü çok bekledim

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi.
Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından konuştu.
"Çok bekledim bu golü"
Berkan Kutlu, "Zor bir maçtı, çok gitgelli maçtı. Sonuçta kazanmayı bildik. Çok mutluyuz." dedi.
Karşılaşmanın son dakikasında attığı gol için konuşan Berkan Kutlu şöyle dedi:
"Çok bekledim bu golü. Bu sezon benim için çok çalkantılıydı. Bu golü burada atmak bütün çalışmaların emeğin meyvesi. Çok mutluyum. Sonuçta bu bir ekip çalışması. Berkan'ı görüyoruz ama arkada koca bir ekip var. Onlara da çok teşekkürler. Her gün bu camiaya layık olmaya çalışıyoruz."
"Bunu yaşamak gurur verici"
Kulüp televizyonuna da konuşan başarılı orta saha oyuncusu şu cümleleri kurdu:
"Çok mutluyum, Koca bir ekip var arkada. Çalkantılı bir sezondu benim için ama bu golü atmak benim için çok önemliydi. Taraftarı olduğum camiada bunu yaşamak gurur verici. Son 180 dakika kaldı. Her şeyimizi ortaya koyup inşallah şampiyon olacağız. Büyük bir emek var burada. Şampiyon olduktan sonra Allah doyasıya kutlamayı nasip etsin bize."
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