Berkan Kutlu 'dalya' dedi Galatasaraylı futbolcu Berkan Kutlu, Kasımpaşa maçıyla sarı-kırmızılılarda 100. maçına çıktı.

İHA

Süper Lig’in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılı futbolcu Berkan Kutlu, bu maçla birlikte 'dalya' dedi.

2021 yılının yaz transfer döneminde Alanyaspor’dan Galatasaray'a transfer Kutlu, 72 Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve elemelerinde 14, Türkiye Kupası 8 ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde de 6 olmak üzere sarı-kırmızılılar ile 100. resmi karşılaşmasına çıktı.

90 dakika sahada kaldı

26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Galatasaray ile Süper Lig’de de şampiyon yaşadı.

Kasımpaşa karşılaşmasına 11’de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Kutlu, Victor Nelsson’un yanında sol stoperde görev aldı.

Berkan Kutlu ligin ilk yarısında İtalyan ekibi Genoa’da kiralık oynamıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)