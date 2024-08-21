Berkan Kutlu: En rahat ettiğim mevki orta saha ama fark etmez Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Berkan Kutlu, Young Boys maçı öncesi takımın hazırlıkları ve zorlu karşılaşma hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Berkan Kutlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, karşılaşmanın zorluk derecesinin farkında olduklarını ancak maça çok iyi hazırlandıklarını ifade etti.

Berkan Kutlu, her iki takımın da liglerinde şampiyon olduğunu vurgulayarak, "Şampiyonlar Ligi play-offundayız. Çok zor bir maç olacak. İsviçre şampiyonu ile Türkiye şampiyonu karşılaşacak. Gücümüzü biliyoruz ve çok iyi hazırlandık. Yarınki maçı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

OKAN BURUK'UN CEZASI HAKKINDA

Teknik direktör Okan Buruk'un cezası nedeniyle saha kenarında olmayacak olmasının hatırlatılması üzerine Berkan, "İlk defa hocamız başımızda olmayacak. Hocanın saha kenarında olması ve bize direktifler vermesi bizim için çok önemli. Ancak hocamızın ekibi de çok iyi. Bizi çok iyi hazırlayıp direktifler vereceklerine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

ORTA SAHADA OYNAMAYI TERCİH EDİYOR

Farklı mevkilerde görev alabilme yeteneğine de değinen Berkan Kutlu, "Benim en rahat ettiğim pozisyon orta saha. Geçen sezon Genoa'dan döndüğümde stoper ve sol bek oynadım. Lazım olursa her yerde görev alırım. Ancak benim rahat ettiğim mevki orta saha." diye konuştu.