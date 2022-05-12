Berkan Kutlu: Fatih Hoca'nın gidişi ilk başta gerçek gibi gelmedi

Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Galatasaray'da orta saha oyuncularından Berkan Kutlu, yaptığı açıklamada "Fatih hocanın ayrılığı bizim için ilk anda gerçek gibi gelmedi" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de bu sezon istenilen performansı sergileyemeyen ve beklentilerin çok altında kalan Galatasaray gelecek sezon transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

Diğer yandan Galatasaray'ın 24 yaşındaki İsviçre doğumlu futbolcusu Berkan Kutlu, takımın bu sezonki performansından Fatih Terim'in ayrılmasına, yapılan eleştirilerden Milli Takım performansına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"Konuşacak bir şey yok"

Kutlu, açıklamada "Konuşmamamın nedeni kötü gitmemiz. Galatasaray'a çok bağlıyım. Küçükken kaybettiği zaman ağlardım. İşim gereği bu sezon çok acı çektik. Küçükken Galatasaray senede 3-4 maç kaybederdi. Şu an ne kadar kaybettiğimizi bilmiyorum. O kadar kötü bir sezon geçiriyoruz. Benim için de yorucu oldu. Konuşacak bir şey yok. Çalışmamız lazım." dedi.

"Fatih Hoca'ya teşekkür ederim"

Galatasaray'a transferiyle ilgili konuşan İsviçre doğumlu futbolcu, "Alanyaspor bana güvendi, beni aldı. Çağdaş hocama çok teşekkür ediyorum. Bana o şansı verdi. Orada çok şey öğrendim. Sion'a da teşekkür ediyorum. Altyapıda kaptandım.Galatasaray'dan teklif aldığımda o anı şu an bile konuştuğumda tüylerim diken diken oluyor. Hayatımda bir kere yaşayacağım bir andı. Her sezonu hatırlarım. Bazen arkadaşlarım senin Galatasaray ile ilgili nasıl bu kadar bilgin var derler. UEFA kupasının alındığı soyunma odasının içindeyim sonuçta. Fatih Hoca'ya da çok teşekkür ederim. O buraya gelme şansı verdi bana. Onun beni çok istediğini biliyordum." ifadelerini kullandı.

"Fatih Hoca'nın ayrılığı ilk anda gerçek gibi gelmedi"

Fatih Terim'in ayrılmasıyla ilgili açıklama yapan 24 yaşındaki oyuncu, "Fatih hocanın ayrılığı bizim için ilk anda gerçek gibi gelmedi. Ama bizim devam etmemiz gerekiyordu. Evet çok zor bir sezon oldu ama bunu Fatih hocanın gidişi veya Torrent hocanın gelişine bağlayamayız." açıklamasını yaptı.

"Başarısız olduk"

Galatasaray'ın kötü bir sezon geçirmesiyle ilgili görüşlerini aktaran sarı-kırmızılı, "Bu sezon her şeyi duygusal anlamda yaşadım. hayalindeki takıma geliyorsun ama tarihinin en kötü sezonunu yaşıyorsun. Kendimi suçluyorum. Bir sezonda 50 maça çıkmak ve milli takıma seçilmek bir başarıdır ama sonuçta başarısız olduk. Galatasaray'ın bu konumda olması hayalimde bile düşünmeyeceğim bir şey ama ilerisi için bize tecrübe olacak" dedi.





"Ne yapsam konuşuluyor"

Eleştirilerle ilgili açıklama yapan sol ayak, "En fazla koşan oyuncu olsam da eleştiriliyorum. 'Evet Berkan koştu da ne oldu' diyorlar. Koşuda 3. ya da 4. olsam, 'Berkan bunu bile yapmıyor artık' diyorlar. Ne yapsam konuşuluyor. Bunun üzerinde pek fazla durmuyorum." ifadelerini kullandı.

"Hocaların benden beklentisi yok"

Teknik adamların kendisinden gol ya da asist beklemediğini vurgulayan Berkan Kutlu, "Bazı pozisyonlar gol olsa benim 10 asistim olabilirdi. Ama hocaların benden gol veya asist beklentisi yok. Benim başka görevler bekliyorlar." şeklinde konuştu.

"Türkiye ve Avrupa arasında çok fark var"

Türkiye ile Avrupa maçlarının farklı olduğunu söyleyen genç oyuncu, "Bence Futbol bir takım oyunu. Şahıslar tarafından gitmek yanlış. Berkan-Taylan çok fazla etkileşim alıyor. Kötü bir sezon geçirdiğimiz için eleştiriyorlar bizi. Sorumluluk var mı var ama faturayı sadece bize kesmek Türkiye'de yapılan bir şey. Ben savaşmaya devam edeceğim. Bu eleştiriler beni motive ediyor. Herkese gerçek Berkan'ı gösterdiğimde benim de içim rahat edecek. Bu sezon çok şansızlığımız var. Fatih hoca döneminde en fazla biz gol pozisyonuna girmişiz. Bazı küçük şansızlıklar bizi bu duruma getirdi. Avrupa'da iyiydik. Türkiye ve Avrupa arasında çok fark var. Bazı Anadolu takımlarının boyları çok uzun." açıklamasını yaptı.

"Bunu insanlar anlamıyor"

Barcelona maçına da değinen Berkan, "Barcelona maçı çok tecrübe kattı bize. Oynadığımız rakiplerin oyuncuları çok üst düzey. Bunların karşısında ezilmediğini görünce ister istemez bir rüzgar geliyor arkanıza. Bizim için çeyrek finalde kupaya veda etmek bir başarı değil. Yeni sezonda hedefimiz şampiyonluk. Avrupa'nın beş büyük liginde de ülkemi temsil etmek istiyorum. Bana verilen bonservisi ben ayarlamadım. O Galatasaray ile Alanyaspor kontrolündeydi. Bunu insanlar anlamıyor." ifadelerini kullandı.

"Portekiz maçında çok üzüldük"

Milli Takım'da sol kanat oynadığı için değişik tepkiler aldığını söyleyen Kutlu, "İnşallah Türkiye olarak önümüzdeki organizasyonlarda yer alırız. Portekiz maçında çok üzüldük. 'Sen mi istedin sol kanatta oynamayı' diye soran arkadaşlarım oldu. Ben hocanın yanına gidip böyle bir şey söylemem. Hoca demekki bir şey gördü ve böyle karar verdi." diyerek sözlerini noktaladı.