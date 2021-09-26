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    Berkan Kutlu: Hırslandık ve kazandık

    Galatasaray'ın Göztepe'yi 2-1 yendiği maçın ardından Berkan Kutlu konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 21:45
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    Berkan Kutlu: Hırslandık ve kazandık

    Galatasaraylı Berkan Kutlu, Göztepe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

    "TELAŞA KAPILMADIK"

    Karşılaşmayı değerlendiren Berkan Kutlu "Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. İlk yarı da kötü oynamadık, bir hata oldu ve golü yedik. İkinci yarı hırslandık ve kazanmak istedik. İyi mücadele ettik. Telaşa kapılmadık, coşkulu oynadık ve skoru yakaladığımız için mutluyuz." dedi.

    Berkan Kutlu: Hırslandık ve kazandık #1

    "KEREM HER GÜN ÜSTÜNE KOYUYOR"

    Berkan Kutlu "Marsilya maçına iyi hazırlanacağız. Sonrasında da Rizespor maçı var. İyi çalışacağız, neticeleri göreceğiz." derken; "Kerem Aktürkoğlu her gün üstüne koyuyor. Onu seviyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

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