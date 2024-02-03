Berkan Kutlu: Tek hedefimiz şampiyonluk Galatasaray forması giyen Berkan Kutlu, Samsunspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray, konuk olduğu Samsunspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Berkan Kutlu, "Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken gelen gol sonrasında maçı biraz daha yönettik, pozisyonlara da girdik, üçü de atabilirdik. Neticede burada kazanmak önemliydi. Samsun zor deplasman. Çok mutluyuz, evimize üç puanla dönüyoruz" dedi.

"Tek hedefimiz şampiyonluk"

26 yaşındaki milli futbolcu, "Nerede görev gelirse Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev gelirse herkes hazır" ifadelerini kullandı.