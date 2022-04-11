Berkan - Taylan ikilisi bu sezon sıfır çekti

Sarı-kırmızılıların orta saha ikilisi Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı, bu sezon çıktığı maçlarda gol kaydedemedi.

Son yıllarda Felipe Melo ve Fernando Reges ile orta sahada kaliteli ayaklara sahip olan Galatasaray'da, sezonun kötü gidişatıyla birlikte eleştiri okları Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı'ya döndü.

Fenerbahçe'ye karşı iki oyuncu da ilk 11'de başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı. İki oyuncu maç boyunca dikine paslarda büyük sorun yaşadı.

Taylan Antalyalı dikine paslarda 9'da 1 isabet, Berkan Kutlu ise 8'de 3 isabet ile oynadı.

Sürekli geriye oynamaları tepki topladı

Maç boyunca Fenerbahçe baskısı nedeniyle sürekli geriye doğru pas yapan ikiliden Taylan 44 pas denemesinde yüzde 75, Berkan ise 22 pas denemesinde yüzde 68.2 pas isabetiyle oynadı.

İki oyuncu ikili mücadelelerde de beklenen başarıyı gösteremedi. Taylan ikili mücadelelerde yüzde 40, Berkan ise yüzde 38 başarıda kaldı.

Gol atamadılar

Öte yandan, Berkan Kutlu ve Taylan Antalyalı bu sezon fileleri havalandıramadı. Berkan ise 2 asistle gole katkı sağladı.