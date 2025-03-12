Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi

AA & Ensonhaber

Süper Lig’in 28. haftasında, 16 Mart Pazar günü sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak Rizespor’un orta saha oyuncusu Berkay Özcan, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Berkay Özcan, son oynadıkları Antalyaspor maçında yenildiklerini hatırlatarak, pazar günü 3 puan alacaklarını iddia etti.

"BODRUM FK MAÇI BİZİM İÇİN AYRI BİR ÖNEME SAHİP"

Maç hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Berkay, şu şekilde konuştu:

Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Ona göre de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz.

"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"

Berkay Özcan, milli takımda oynama arzusunun da devam ettiğini dile getirerek, şunları dedi: