Berkay Özcan'dan şoke eden karar: İmzayı attı

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Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.
Yeni anlaşma 2027'de bitecek
Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;
Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.
3 maçta oynadı
25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi ancak gol veya asist katkısı veremedi.