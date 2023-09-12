Berkay Özcan'dan şoke eden karar: İmzayı attı
ensonhaber.com

Başakşehir, orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın sözleşmesini uzattı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Özcan'ın sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığı belirtildi.

Yeni anlaşma 2027'de bitecek

Başakşehir'in açıklaması şu şekilde;

Futbolcumuz Berkay Özcan'ın sözleşmesi, 2027 yılına kadar uzatılmıştır. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Berkay Özcan'a, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz.

3 maçta oynadı

25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 3 maçta forma giydi ancak gol veya asist katkısı veremedi.