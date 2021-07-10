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    Berke Özer antrenmanda coştu

    Berke Özer antrenmanda coştu

    Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, antrenmanlardaki rövaşatalarıyla izleyenlerden alkış aldı.
    • Haber Merkezi
    • 10.07.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 10.07.2021 - 15:10
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    Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylas'nda sürdürüyor. Vitor Pereira ile sıkı bir antrenman programına giren oyuncular yeni sezona hazırlanıyor.

    Bugün devam eden antrenmanlar da sarı-lacivertlileri, taraftar da yalnız bırakmadı.

    Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı.

    Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına teknik direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.

    Berke Özer antrenmanda coştu İZLE

    Berke Özer antrenmanda coştu #1

    ANTRENMANDA BERKE ÖZER ŞOV

    Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer antrenmanda adeta şov yaptı. Ayak tenisi maçlarında rövaşatalarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

    Taraftarlar sosyal medyada genç kalecinin, forvet oynaması gerektiğini esprili bir şekilde belirtti.

    Berke Özer antrenmanda coştu #2

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