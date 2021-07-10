Fenerbahçe'de kaleci Berke Özer, antrenmanlardaki rövaşatalarıyla izleyenlerden alkış aldı.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylas'nda sürdürüyor. Vitor Pereira ile sıkı bir antrenman programına giren oyuncular yeni sezona hazırlanıyor.

Bugün devam eden antrenmanlar da sarı-lacivertlileri, taraftar da yalnız bırakmadı.

Antrenmanın başlangıcında dışarıdan tezahüratlarda bulunan taraftarlar daha sonra çalışmaların yapıldığı saha kenarına alındı.

Fenerbahçeli futbolculara tezahüratlarıyla destek veren sarı-lacivertli taraftarların yanına teknik direktör Vitor Pereira gelerek formaları imzaladı.

Berke Özer antrenmanda coştu İZLE

ANTRENMANDA BERKE ÖZER ŞOV

Fenerbahçe'nin genç kalecisi Berke Özer antrenmanda adeta şov yaptı. Ayak tenisi maçlarında rövaşatalarıyla izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Taraftarlar sosyal medyada genç kalecinin, forvet oynaması gerektiğini esprili bir şekilde belirtti.