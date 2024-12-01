Berke Özer: Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik

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Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ve ikas Eyüpspor, RAMS Park'ta karşılaştı. Mücadele 2-2 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini Barış Alper Yılmaz ve Roland Sallai attı. Eyüpspor'da Emre Akbaba ve Ampem ağları havalandırdı.

Galatasaray maçında yaptığı 12 kurtarışla yıldızlaşan Eyüpspor kalecisi Berke Özer, maçın ardından açıklamalar yaptı.

1 PUAN ALDIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUZ"

Berke Özer yaptığı açıklamada, şunları dedi:

1 puan aldığımız için çok mutluyuz. Böyle bir stadyumda böyle bir takıma karşı... Çok mücadele ettik. İnanılmaz efor sarf ettik.

"EYÜPSPOR'UN BÜYÜKLÜĞÜNÜ GÖSTERDİK"

Maç öncesi spekülasyonlar olduğunu belirten Berke, şu sözleri sarf etti:

Maçtan önce birçok spekülasyon, yanlış söylemler oldu. Burada hepimiz Eyüpspor'un büyüklüğünü gösterdik. Maçta aldığımız 1 puandan daha çok bunun için mutluyum.

"EMEKLERİNİN KARŞILIĞINI ALABİLMEK EN BÜYÜK MUTLULUK"

Muhabirin "Kariyerinin en fazla kurtarış yaptığın maçı oldu. Bu sezonun en yüksek kurtarış sayısına ulaşan kalecisi oldun." sözleri üzerine 24 yaşındaki kaleci, şu ifadeleri kullandı: