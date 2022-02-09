Berke Özer, Fenerbahçe'de kalmaya isteksiz

Fenerbahçe'de Berke Özer'le sözleşme yenileme görüşmeleri sürerken, genç kaleci geleceğiyle ilgili kararını vermekte kararsız. İsteksiz tavırlarında edilen küfürlerin etkili olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'de Berke Özer Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleyi devralmıştı. Genç file bekçisinin sarı-lacivertlilerdeki kaderi belirsiz.

YÖNETİM DEVAM KARARI ALDI

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından Berke Özer kaleyi devralmıştı. Ancak beklentileri tamamen karşılayamayan genç kalecinin yerine alternatif isimler aranmaya başladı.

Ara transfer döneminde kaleci arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de milli kaleci Sinan Bolat'ın transferinin gerçekleşmemesi nedeniyle Berke Özer ile devam etme kararı alındı.

KÜFÜRLÜ YORUMLAR FENERBAHÇE'DEN UZAKLAŞTIRDI

Yediği goller nedeniyle bazı taraftarlardan küfürlü yorumlar alan Berke, sosyal medya hesabını kapatmak zorunda kalmıştı.

Bu nedenlerden dolayı sarı-lacivertli takımda kalmak istemeyen Berke'nin oldukça kararsız olduğu belirtilirken, oyuncuya Avrupa'dan taliplerin de olduğu aktarıldı.

Berke bu sezon 19 maçta kaleyi korurken kalesinde 20 gol gördü.