Euro
11.3673
0.15%
Dolar
9.9289
0.26%
Altın
589.54
-0.63%
Borsa
1.633
0.48%
Bitcoin
639.368
-1.94%
BTXN Coin
21.45
-0.46%
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 15 C

    Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada

    Belindeki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartılan kaleci Berke Özer’in sakatlığının ciddi olmadığı ve 21 Kasım’daki Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacağı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 13:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada

    Sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray maçına çıkacak olan ve son maçlardaki hataları ile performansıyla eleştirilen genç kaleci derbiye zihinsel olarak hazır hale gelmeye çalışıyor.

    POZİSYON ALMAYI ÖĞRENECEK

    Belindeki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartılan 21 yaşındaki kaleci, derbide psikolojik açıdan yapması gerekenler ve maç içindeki oluşabilecek her ihtimale detaylarıyla hazırlanıyor.

    Oynadığı maçlarda yediği golleri izleyerek, hatalarından ders çıkarmaya çalışan Berke Özer, kaleci antrenörüyle birlikte nasıl pozisyon alması gerektiğinden, oyun kurmasına kadar bütün varyasyonları tek tek çalışıyor.

    Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada #1

    PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜYOR

    Kaleci Berke Özer’in Galatasaray derbisi öncesi performansı düşündürüyor. Forma giydiği maçlarda %43 gibi oldukça düşük bir kurtarış yüzdesine sahip olan genç file bekçisi, kalesine gelen 7 şuttan 3’ünü kurtarabildi.

    Berke Özer, Galatasaray mücadelesinde iyi performans göstererek, Altay Bayındır’ın yokluğunda kendini göstermek istiyor.

    Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada #2

    SÜPER LİG PERFORMANSI

    Oynadığı maç: 3

    Yediği gol sayısı: 4

    C. sahası içinden yediği gol:4

    Maç başı yenilen gol: 1.3

    Kurtarış: 1 %43

    Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada #3

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir