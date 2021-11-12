Berke Özer, Galatasaray derbisinde sahada

Belindeki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartılan kaleci Berke Özer’in sakatlığının ciddi olmadığı ve 21 Kasım’daki Galatasaray derbisinde kaleyi koruyacağı belirtildi.

Sarı-lacivertli formayla ilk kez Galatasaray maçına çıkacak olan ve son maçlardaki hataları ile performansıyla eleştirilen genç kaleci derbiye zihinsel olarak hazır hale gelmeye çalışıyor.

POZİSYON ALMAYI ÖĞRENECEK

Belindeki ağrıları nedeniyle Ümit Milli Takımı kadrosundan çıkartılan 21 yaşındaki kaleci, derbide psikolojik açıdan yapması gerekenler ve maç içindeki oluşabilecek her ihtimale detaylarıyla hazırlanıyor.

Oynadığı maçlarda yediği golleri izleyerek, hatalarından ders çıkarmaya çalışan Berke Özer, kaleci antrenörüyle birlikte nasıl pozisyon alması gerektiğinden, oyun kurmasına kadar bütün varyasyonları tek tek çalışıyor.

PERFORMANSI DÜŞÜNDÜRÜYOR

Kaleci Berke Özer’in Galatasaray derbisi öncesi performansı düşündürüyor. Forma giydiği maçlarda %43 gibi oldukça düşük bir kurtarış yüzdesine sahip olan genç file bekçisi, kalesine gelen 7 şuttan 3’ünü kurtarabildi.

Berke Özer, Galatasaray mücadelesinde iyi performans göstererek, Altay Bayındır’ın yokluğunda kendini göstermek istiyor.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Oynadığı maç: 3

Yediği gol sayısı: 4

C. sahası içinden yediği gol:4

Maç başı yenilen gol: 1.3

Kurtarış: 1 %43